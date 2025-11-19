Текслер представил опыт Челябинской области на международной конференции по ИИ

Алексей Текслер провел встречи, посвященные внедрению искусственного интеллекта в экономику и соцсферу Челябинской области Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в десятой международной конференции AI Journey — 2025, одном из крупнейших мировых мероприятий по искусственному интеллекту, которое объединяет лидеров технологического рынка и представителей власти. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Очень интересная выставка, которая дает возможность оценить, как двигается внедрение искусственного интеллекта в стране и в мире. В нашем регионе создан Совет по искусственному интеллекту. Активно продвигаем ИИ в различных сферах, как в госсекторе, так и в сфере здравоохранения, в транспорте. Наши промышленные предприятия активно работают в этом направлении. Уверен, что сегодняшний форум даст дополнительный импульс развитию искусственного интеллекта в нашем регионе, внедрению самых современных технологий для улучшения качества жизни наших граждан», — отметил Алексей Текслер.

Среди технологий, имеющих практическую значимость для Челябинской области, Текслер отметил несколько разработок, среди которых — медицинский AI-комплекс, включающий интеллектуального помощника врача и мобильный диагностический модуль ФАП. Также в их числе шаттл Navio с системой автономного вождения, сервисный инженер-робототехник, разработанный Уральским банком Сбер, СберМобайлом и ЧКПЗ, платформа для анализа административных процессов. Кроме того, глава региона подчеркнул значимость образовательного AI-помощника «Ассистент преподавателя», AI-инструмента для анализа действий спортсменов; а также сервис для МФЦ.

