Пьяный водитель подмял под себя другую машину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В челябинской полиции показали видео погони за нетрезвым водителем, который затем припарковался на припаркованный автомобиль и отказался выходить из машины. Информацию о неадекватном водителе правоохранительные органы получили от бдительных челябинцев в специальном чате.

«В результате преследования нарушитель, двигаясь по одному из дворовых проездов, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным у дома автомобилем „Киа Рио“, после чего был задержан. При этом у мужчины были отмечены признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что им в чате поступила информация о странных перемещениях белой иномарки Changan. На поиски машины сориентировали ближайшие экипажи, вскоре она была обнаружена на улице Братьев Кашириных.

Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал их слова. Началась погоня. Вытащить водителя 1992 года рождения из автомобиля удалось после того, как он наехал левыми колесами на другую машину в одном из дворов.

В результате инцидента никто не пострадал. Машины получили механические повреждения, оформлено ДТП. Машину виновника изъяли и поместили на спецстоянку, а сам нарушитель доставлен в отдел ГИБДД

На водителя составлены административные протоколы по двум статьям: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (за неповиновение законному требованию сотрудника полиции).