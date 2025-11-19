В Челябинске стартовал суд по изъятию у депутата Галкина квартиры в Москве

Александр Галкин рассчитывает добиться признания сделки по покупке жилья в Москве законной Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Центральном райсуде Челябинска 19 ноября начался процесс по обращению московской квартиры депутата гордумы Александра Галкина в доход государства. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, депутат и представитель полностью не согласились с иском. Они собираются доказывать законность приобретения недвижимости.

«Брат занял мне сумму в 3,2 млн рублей. Теперь прокуратуру интересует, где он взял деньги. Ответ: продал объект недвижимости. Сделку никто не оспаривает. Но где брат взял деньги на приобретение этого объекта недвижимости в 2021 году? Брат взял деньги у отца. Откуда у отца деньги? В 2017 году он продал объект недвижимости. На эти и другие вопросы у нас есть обоснования», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU депутат.

Процесс начался с ходатайства прокурора о закрытии заседания. Адвокаты оставили решение на усмотрение суда. В итоге прессу оставили в зале. Следующим этапом стало разбирательство: можно ли исследовать материалы дела без участия третьего лица — брата депутата, который находится в зоне боевых действий и не может быть даже извещен о происходящем.

Также к материалам дела приобщили заявление экс-депутата регионального заксобрания Дмитрия Ларина, в котором он подтвердил, что дал Галкину взаймы осенью 2024 года. Свои слова Ларин подкрепил декларациями о доходах с 2021 по 2024 год.

С точки зрения прокуратуры, материальное положение родственников депутата и его собственное не позволило бы приобрести квартиру. В том числе размеры авансового платежа и финансовые возможности Галкина «не бьются» даже с учетом возможных заимствований. Не подтверждено законное происхождение примерно 9 млн рублей.

Представитель Галкина в лице адвоката Александра Щербинина постарался разобраться в декларациях своего доверителя. По его словам, все полученные средства (в том числе заемные) отражены в документах.

В итоге суд перенес заседание на 15 декабря. К этому моменту стороны должны предоставить все необходимые документы и выписки.

Иск об изъятии квартиры семьи Галкина в cтоличном ЖК «Hide» поступил в суд в конце октября после проверки декларации о доходах, поданной политиком. По мнению надзорного ведомства, их явно недостаточно для приобретения элитной недвижимости в комплексе, где жилые помещения оцениваются в десятки миллионов рублей.