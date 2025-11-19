От ракушек до искусственного разума: когда отмечают День бухгалтера в России

В России празднуют День бухгалтера 21 ноября Фото: URA.RU

Без бухгалтера не обходится ни одна компания. Именно они начисляют зарплаты, больничные и отпускные. На государственном уровне профессионального праздника у бухгалтеров нет. Однако после выхода закона «О бухгалтерском учете» в России принято отмечать День бухгалтера 21 ноября. О том, как появилась эта профессия и что подарить бухгалтеру на его профессиональный праздник, — в материале URA.RU.

Когда отмечают День бухгалтера в России

День бухгалтера — негосударственный праздник

День бухгалтера отмечают в России с 1996 года

В России День бухгалтера не закреплен в государственном календаре. Однако его принято отмечать 21 ноября. В этот день в 1996 году президент Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете». В нем указано, что фирмы обязаны фиксировать хозяйственные операции и имущество. Также в документах содержались требования ведения бухгалтерского учета. Сейчас подписанный в 1996 году закон уже утратил силу: в конце 2011 года его заменил одноименный федеральный закон.

Неоднократные попытки официально утвердить праздник оказались неудачными. Впервые такое предложение прозвучало в 2000 году. Затем, в 2014 году, Союз бухгалтеров вновь выступил с такой инициативой, и Министерство финансов РФ рассматривало 12 возможных дат празднования. Обсуждение возобновилось в 2021 году, однако процесс так и не был завершен.

Когда еще регионы отмечают День бухгалтера

В связи с тем, что нет официального празднования Дня бухгалтера, в некоторых регионах этот день отмечают в разные дни. К примеру, в Красноярском крае бухгалтеров принято поздравлять 12 ноября, в Ярославской области — в первое воскресенье апреля, в Татарстане с Днем бухгалтера поздравление получают в последнюю пятницу ноября. В 2025 году это 28 ноября.

Также в компаниях и организациях могут праздновать 21 апреля День главного бухгалтера. В этот день, в 1994 году, вышел первый номер журнала «Главбух». Это специализированное издание, публикующее советы по работе с финансами.

История Дня бухгалтера

Профессия начала активно развиваться при Петре I

Первые счетоводы появились в древних цивилизациях Месопотамии, Египта и Вавилона. В то время доходы и расходы фиксировали на глиняных табличках. Революция в этой сфере произошла благодаря итальянскому ученому Луке Пачоли. В 1494 году он впервые описал принцип двойной записи, что является основным методом современной бухгалтерии.

В России профессия начала развиваться активно при Петре I. Он считал бухгалтерию важнейшим инструментом контроля финансов и в 1710 году ввел в государственных учреждениях должность бухгалтера. В 1722 году он приказал вести приходно-расходные книги в государственных учреждениях и частных предприятиях.

В 1862 году был принят первый «План счетов», который стал основополагающим для систематизации финансового учета. Были созданы организации, занимающиеся бухгалтерским обслуживанием предприятий. В начале 1990-х годов в России ввели международные стандарты финансовой отчетности, что стало одним из самых значимых этапов в развитии бухгалтерии.

Когда празднуют Международный День бухгалтера

Международный день бухгалтерии в Европе и США отмечают 10 ноября. Именно в этот день, в 1494 году, венецианский математик Фра Лука Бартоломео де Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В своем труде Пачоли перечислил различные принципы учета, а также рассказал, как вести двойную бухгалтерию. Международный праздник учредила Организация Объединенных Наций (ООН). Первый раз его отметили в 1972 году.

Традиции празднования Дня бухгалтера

В этот день в организациях и компаниях принято чествовать работников финансовых отделов: им вручают грамоты и благодарственные письма, устраивают корпоративные мероприятия. Также проводят семинары, конференции и круглые столы, на которых обсуждаются современные проблемы и тенденции в сфере бухгалтерского учета.

В небольших городах в этот день проводятся выставки, встречи специалистов и праздничные мероприятия. В Москве и Санкт-Петербурге масштаб мероприятий значительно выше — здесь проходят всероссийские семинары и профессиональные форумы. В социальных сетях в этот день появляются тематические хештеги, поздравительные открытки и видеоролики.

От ракушек до искусственного интеллекта

Сегодня в работе бухгалтера используют различные программы

В древние времена для подсчетов применялись различные предметы: камешки, ракушки, зерна, кости с нанесенными на них отметками, а также узелковое письмо. Для хранения информации люди использовали разнообразные поверхности — делали зарубки на древесных сучьях, костях животных, стенах пещер и даже на скалах.

В Древней Греции в качестве средств для ведения учета применялись глиняные черепки, выполнявшие функцию учетных книг. Впоследствии их заменили дощечки, покрытые гипсом, — на них последовательно фиксировались все данные о хозяйственной деятельности.

В Римской империи для хранения бухгалтерской информации использовались различные материалы: лыко, деревянные дощечки с восковым покрытием, медные доски, кожа, холст, пергамент и папирус. Для осуществления записей применялась специальная палочка, изготовленная из металла или кости.

В индустриальную эпоху для бухгалтерских подсчетов применяли вычислительные машины. В XXI веке, благодаря цифровым технологиям, бухгалтерия претерпела кардинальные изменения. Точность повысили автоматизация учетных операций, использование программных решений и облачных платформ.

Сегодня бухгалтеры используют облачные бухгалтерские системы, которые позволяют вести учет в режиме реального времени, обеспечивая доступ к данным из любой точки мира. Также в работе используется искусственный интеллект и машинное обучение. С помощью них можно анализировать большие объемы данных, выявлять ошибки прогнозировать будущие расходы компании.

Интересные факты ко Дню бухгалтера

В русский язык термин "бухгалтер" пришел из немецкого языка и означает "держатель книг" .

. Ранее бухгалтерия была исключительно мужской профессией. В России женщины впервые начали заниматься бухгалтерской деятельности в начале XX века. Первой женщиной, получившей диплом бухгалтера, стала англичанка Мэри Харрис Смит . Это произошло в мае 1920 года. Сегодня основное количество бухгалтеров — женщины.

начали заниматься бухгалтерской деятельности в начале XX века. Первой женщиной, получившей диплом бухгалтера, стала англичанка . Это произошло в мае 1920 года. Сегодня основное количество бухгалтеров — женщины. Некоторые мировые звезды изучали бухгалтерию и работали в этой сфере. К примеру, рок-звезда Мик Джаггер из The Rolling Stones изучал бухгалтерию в Лондонской школе экономики. Музыкант Роберт Плант из Led Zeppelin работал бухгалтером, чтобы поступить в колледж. Актер и комик Рэй Романо, известный по главной роли в сериале «Все любят Рэймонда», работал бухгалтером в банке. Писатель-сатирик Михаил Зощенко трудился помощником бухгалтера Петроградского порта.

Что подарить на День бухгалтера