В Челябинской области открыто 17 новых центров притяжения молодежи

В Челябинской области открылось 17 новых площадок для молодежи. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Мы продолжаем создавать в регионе современную инфраструктуру для молодежи. В этом году в регионе открылись 17 современных площадок в разных городах и районах области», — отметил Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что у молодежи региона появились дополнительные возможности для самореализации и поиска людей со схожими интересами без необходимости покидать родной регион. Так, в поселке Зауральский Еманжелинского муниципального округа молодые люди в рамках проектов «Цех творчества» и «МедиаЦех» занимаются записью подкастов и изготовлением народных кукол.

