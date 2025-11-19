В Челябинской области открыто 17 новых центров притяжения молодежи
Алексей Текслер озвучил открытие 17 новых молодежных центров
В Челябинской области открылось 17 новых площадок для молодежи. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.
«Мы продолжаем создавать в регионе современную инфраструктуру для молодежи. В этом году в регионе открылись 17 современных площадок в разных городах и районах области», — отметил Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что у молодежи региона появились дополнительные возможности для самореализации и поиска людей со схожими интересами без необходимости покидать родной регион. Так, в поселке Зауральский Еманжелинского муниципального округа молодые люди в рамках проектов «Цех творчества» и «МедиаЦех» занимаются записью подкастов и изготовлением народных кукол.
В поселке Первомайском Коркинского муниципального округа на площадке «Союз молодежи» состоялся мастер-класс, посвященный созданию качественного контента. Подобные пространства становятся площадками для генерации интересных идей и реализации проектов. Глава региона добавил, что в области будет продолжаться работа для творческого и личностного развития молодежи.
