Буяков вместе с участником проекта Пашкеевым в Ленинском районе Фото: Пресс-служба гордумы Челябинска © URA.RU

Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков вместе с ветераном СВО, участником проекта «Герои Южного Урала» Александром Пашкеевым осмотрели объекты благоустройства в Ленинском районе. Пашкеев на практике ознакомился с механизмом реализации программы инициативного бюджетирования, сообщили URA.RU в пресс-службе гордумы.

«Буяков является одним из наставников программы „Герои Южного Урала“, которая реализуется по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции. Своего подопечного Пашкеева Буяков на практике ознакомил с механизмом реализации программы инициативного бюджетирования, а заодно и получения обратной связи от жителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе гордумы.

Территорию по улице Барбюса в Ленинском районе обновили в прошлом году, а двор на улице Стахановцев — несколько лет назад. На месте старых разбитых площадок появились спортивные снаряды, а также современные малые формы для детей разного возраста.

Изменения на участке произошли большие, отметила жительница дома по Барбюса. «Во-первых, сделали дороги, во-вторых, хорошо оборудовали детскую площадку. Ребята из других дворов приходят к нам гулять. Много скамеек, удобно расположиться взрослым. Появились карманы для автомобилей. Все очень довольны», — рассказала женщина.

После осмотра территории состоялась встреча с жителями и представителями территориального общественного самоуправления (КТОС). Есть ряд моментов, на которые стоит, по их мнению, обратить внимание. Например, стоит установить дополнительное освещение. Совместно с администрацией Ленинского района принято решение направить профильных специалистов для оценки ситуации.

Подобная работа с жителями помогает получать обратную связь и своевременно вносить изменения в планы развития Челябинска, отметил Буяков. «Александр на практике познакомился с реализацией программы инициативного бюджетирования в Ленинском районе. Сейчас ведется активная подготовка к следующему сезону и проходит конкурс по выбору лучших идей среди инициативных проектов горожан. Обсуждается городской бюджет, где предусмотрены средства на развитие городской среды. Здесь важно „снимать“ обратную связь», — подчеркнул Буяков.

В свою очередь Пашкеев поблагодарил председателя гордумы Челябинска за полученный опыт. И отметил, что благодаря таким выездам обучение происходит не только в теории, но и на практике.









1/3 Обратная связь с жителями крайне важна, считает Буяков Фото: Пресс-служба гордумы Челябинска © URA.RU



