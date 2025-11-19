Евгений Архипов встретит Новый год в СИЗО Фото: Алина Яковлева © URA.RU

Металлургический райсуд Челябинска 19 ноября отправил в СИЗО начальника «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» подполковника внутренней службы Евгения Архипова. Заседание прошло в закрытом от СМИ режиме. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, Архипов проведет под стражей два месяца по обвинению в получении взятки.

«Избрать в отношении Евгения Архипова меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 января 2026 года», — озвучила решение судья Оксана Митина. Архипов обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Архипова задержали сотрудники ФСБ и УСБ ГУФСИН рано утром 18 ноября Фото: Алина Яковлева © URA.RU

Заседание началось с установления личности обвиняемого. Выяснилось, что в начале октября Архипову исполнилось 39 лет. Он уроженец деревни Новомиассово Аргаяшского района. С женой и двумя несовершеннолетними детьми проживает в поселке Есаульский Сосновского района, где и зарегистрирован. Мужчина имеет высшее образование, проблем со здоровьем у него нет.

Прокурор попросил провести заседание в закрытом режиме, ссылаясь на нецелесообразность присутствия СМИ. Следователь поддержал эту позицию. Адвокат Архипова также выступил за закрытый процесс, сославшись на защиту персональных данных обвиняемого. Журналистов попросили удалиться из зала суда.

По данным URA.RU, силовик задержан за послабления в режиме содержания заключенных. За вознаграждения он мог содействовать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Задержание сотрудники ФСБ вместе с коллегами из ГУСБ ГУФСИН провели утром 18 ноября. Накануне были задержаны первый заместитель главы ГУФСИН Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН полковник внутренней службы Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства полковник внутренней службы Марина Уфимцева. Их обвинили в коррупции и превышении полномочий, отправив в СИЗО.