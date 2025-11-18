Курганцев ждет аномально теплый ноябрь с плюсовой температурой
В Кургане днем прогнозируется до +6 градусов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области ожидается необычно теплая для середины ноября погода. В ближайшие две недели, с 18 по 30 ноября, дневная температура воздуха в Кургане будет колебаться от -1 до +6 градусов, а ночная — от +1 до -7 градусов. Об этом сообщает telegram-канала «Погода 45».
«В ближайшие две недели дневная температура воздуха в Кургане будет колебаться от -1 до +6 градусов, а ночная — от +1 до -7 градусов», — говорится в сообщении ресурса. Отмечается, что такой температурный режим значительно превышает климатическую норму для этого периода.
Самые теплые дни ожидаются 19, 20 и 23 ноября, когда столбик термометра поднимется до максимальных значений. Наиболее холодным днем станет суббота, 22 ноября, когда ночная температура опустится до -7 градусов. Общее количество осадков за этот период прогнозируется на уровне 15 мм, что также соответствует норме для конца осени.
Прогноз погоды в Кургане на 19-23 ноября
Фото: Погода45
