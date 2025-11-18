Курганская танцовщица признала вину по делу об осквернении мемориала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде начали рассматривать уголовное дело об осквернении памяти павших воинов. Жительница Кургана, танцевавшая на мемориале памяти погибших в локальных конфликтах воинам, полностью признала свою вину. Об этом корреспондент URA.RU, побывавший на заседании, узнал от участников процесса.

«Рассматривается дело по ст.354.1 ч.3 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенные публично)», — огласил в начале заседания председательствующий Андрей Роот. На скамье подсудимых — жительница города М.Д., которую обвиняют в осквернении танцем памяти солдат. Она признала свою вину.

Представителям СМИ разрешили побывать лишь на вступительной части заседания. В пресс-службе облсуда позднее рассказали, что слушания отложили на неделю. Адвокат обвиняемой Асет Темирханова сообщила корреспонденту, что подсудимая признала свою вину в полном объеме. Сторона защиты надеется на мягкое обвинение.

