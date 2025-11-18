Рыбного браконьера, наловившего сырка почти на полмиллиона, задержали в Курганской области

В Курганской области задержан браконьер с уловом на 450 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шумихинском округе Курганской области сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в незаконном вылове рыбы. Мужчина вез в машине 490 штук пеляди, что причинило ущерб более чем на 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области в своем tg-канале.

«Накануне сотрудники дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России „Шумихинский“ в вечернее время остановили легковой автомобиль под управлением 41-летнего местного жителя. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили два полимерных ящика с рыбой. Водителя и его улов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина вылавливал рыбу на озере Чесноково без разрешения государственных органов. У подозреваемого изъяли автомобиль, снасти и незаконно добытую рыбу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по статье — лишение свободы до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

