В курганском округе объявили конкурс на должность главы
Выборы главы пройдут в Звериноголовском округе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Звериноголовском округе Курганской области объявлен конкурс на должность главы. Решение приняли депутаты Звериноголовской думы на внеочередном заседании 18 ноября, сообщил URA.RU источник из администрации округа.
«В Звериноголовском на внеочередном заседании думы объявлен конкурс на должность главы округа. До 21 ноября будет сформирован состав конкурсной комиссии. Срок подачи документов от кандидатов на должность установлен с 24 ноября — по 4 декабря. Проведение конкурса назначено на 22 декабря, избрание главы — 23 декабря», — сообщил представитель округа.
Бывшая глава Звериноголовского округа Марина Панкратова ушла в отставку 20 октября. Причиной назвала семейные обстоятельства. Временно исполняющей обязанности главы муниципалитета назначена Надежда Швидкая, которая ранее возглавляла культурно-оздоровительный центр (КОЦ) в Звериноголовском округе.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!