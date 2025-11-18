В курганском округе объявили конкурс на должность главы

В Звериноголовском округе Курганской области объявлен конкурс на должность главы. Решение приняли депутаты Звериноголовской думы на внеочередном заседании 18 ноября, сообщил URA.RU источник из администрации округа.

«В Звериноголовском на внеочередном заседании думы объявлен конкурс на должность главы округа. До 21 ноября будет сформирован состав конкурсной комиссии. Срок подачи документов от кандидатов на должность установлен с 24 ноября — по 4 декабря. Проведение конкурса назначено на 22 декабря, избрание главы — 23 декабря», — сообщил представитель округа.