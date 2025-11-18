Логотип РИА URA.RU
Экс-замглавы АТИ Воинков ушел из мэрии Кургана

Экс-замглавы АТИ Алексей Воинков ушел из мэрии Кургана
18 ноября 2025 в 13:23
Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший заместитель директора Административно-технической инспекции (АТИ) Кургана Алексей Воинков ушел из мэрии. Сейчас опытный топ-менеджер не числится в рядах госслужащих. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU источники, близкие к администрации.

«Алексей Воинков покинул госслужбу в Кургане. Вероятно он решал вернуться в бизнес-сферу», — рассказали источники.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.

Алексей Воинков — опытный управленец, на счету которого 15-летний стаж работы на руководящих должностях курганских организаций. С января этого года он трудился заместителем директора АТИ, в июле его понизили в должности до заведующего отделом оформления документов на производство земляных работ в мэрии Кургана. Специалист имеет два высших образования. 

Ранее URA.RU писало, что АТИ покинул заместитель директора Андрей Голявинский, уволившийся по собственному желанию. Чиновник занимал эту должность два года. На данный момент у директора структуры мэрии Никиты Курбаченкова остался один заместитель. 

