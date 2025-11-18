Боксеры из Кургана выступили на первом чемпионате России по удару на силу

Курганские боксеры проверили силу удара на чемпионате страны в Саратове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские боксеры выступили на первом чемпионате России в дисциплине «Удар на силу». Спортсмены в составе сборной Урала вошли в десятку лучших команд, заняв седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба областного спортуправления.

«В Саратове завершился первый в истории чемпионат России по боксу в дисциплине „Удар на силу“. Сборная Уральского федерального округа, в составе которой было 5 спортсменов из Кургана заняла итоговое 7-ое место

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 11 федеральных округов и сборных Москвы, Санкт-Петербурга и ЛНР. За сборную Уральского федерального округа на чемпионате выступили пять боксеров из Кургана. В самой престижной весовой категории свыше 92 кг триумфально победил представитель команды Урала Данила Петров из Челябинской области с результатом 647 кг.

