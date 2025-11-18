Две курганские школы получили знак качества в числе первых российских школ
Почетные знаки получили школы в Куртамыше и Кургане
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Две школы Курганской области получили почетный «Знак качества для образовательных организаций» в числе других российских школ в рамках проекта Рособорнадзора. Это губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат и РЖД Лицей № 5 в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.
«Первые российские школы, в том числе в Курганской области, получили „Знак качества для образовательных организаций“. Проект с таким названием был запущен руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым в ходе всероссийской конференции по оценке качества образования», — уточнили в пресс-службе департамента.
Знак качества присваивается в двух направлениях. Первый — школам с высокими образовательными результатами. Этим знаком были отмечены 330 школ из 63 регионов России, в том числе Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат. Второй — Высокая культура оценивания. Знак, который присваивается школам с высокой объективностью оценивания. Его получили 970 школ, в том числе РЖД Лицей № 5 имени Д. М. Карбышева. Обладатели номинаций смогут разместить полученные Почетные знаки на своих официальных сайтах.
