Две курганские школы получили знак качества в числе первых российских школ

Почетные знаки получили школы в Куртамыше и Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Две школы Курганской области получили почетный «Знак качества для образовательных организаций» в числе других российских школ в рамках проекта Рособорнадзора. Это губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат и РЖД Лицей № 5 в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«Первые российские школы, в том числе в Курганской области, получили „Знак качества для образовательных организаций“. Проект с таким названием был запущен руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым в ходе всероссийской конференции по оценке качества образования», — уточнили в пресс-службе департамента.