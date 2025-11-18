Лидер «незалежной» использует переговоры, чтобы отвлечь украинцев от проблем внутри страны Фото: Официальный сайт президента Украины

Киев продолжает изображать заинтересованность в переговорах по украинскому кризису. Лидер «незалежной» Владимир Зеленский заявил, что хочет их активизировать и поедет 19 ноября на встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Турцию. Скорее всего глава Украины хочет перебить коррупционный скандал внутри страны положительной повесткой, рассказал в интервью URA.RU заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

— Почему Зеленский решил активизировать переговоры с Россией?

Зеленский (на фото) лишь изобразил готовность к миру Фото: Официальный сайт президента Украины

— Я думаю, ему в очередной раз нужно показать, что он готов к мирному завершению конфликта, поэтому сделал такое заявление, лишенное конкретики. Но очевидно, он не будет этого добиваться, потому что на него сильно давят европейские элиты, не оставляющие никаких шансов на компромисс в этом вопросе.

— Но почему именно сейчас? Это связано с громким коррупционным скандалом на Украине — рассекреченной «схемой» отмывания денег — или стремлением затормозить наступление российской армии?

— Наступление российской армии он не затормозит. А вот коррупционный скандал может иметь значение в этом вопросе.

Зеленскому нужны новые поводы, чтобы перебить эту негативную информационную повестку. Ему надо отвлечь внимание людей, ожидающих каких-то движений по переговорам, от коррупционных проблем. Хотя это не убедит большую часть населения Украины.

Для этого нужны серьезные продвижения на фронте. А ВСУ они не светят: российские войска продолжают отодвигать противника от наших границ, увеличивая число дезертиров в рядах украинской армии.

— Зеленский заявил, что у него есть наработанные решения, которые он готов предложить Уиткоффу на встрече в Турции. Идет ли речь о каких-то уступках со стороны Украины?

Трамп (на фото) может убедить Зеленского пойти на территориальные уступки Фото: Official White House / Tia Dufour

— Все будет зависеть от того, к чему принудят Зеленского. Лидеры ЕС не разрешат ему пойти на уступки, потому что заинтересованы в конфликте, а Дональд Трамп и его помощник Стив Уиткофф — да. Возможно, они убедят его принять территорию страны по нынешней линии боевого соприкосновения, гарантируя, например, размещение миротворческих сил на Украине. Тем более, что положение ВСУ на фронте, действительно, критичное, особенно перед наступающими холодами: они уже сдают не просто деревни, а целые укрепленные пункты. Да и вооружения не хватает. Они просят оружие противовоздушной обороны, но его очень мало, а на изготовление нового нет денег.

Вероятно, что Зеленский согласится принять территориальные уступки при гарантиях вступления в НАТО или ЕС, чего лидер «незалежной» добивается уже многие годы. Однако это не приемлемо для России.

— Почему Зеленский встречается с Уиткоффом именно в Стамбуле, а не в Киеве?

— Думаю, в надежде на то, что Стамбул посетит российская делегация для участия в переговорах. Тем более, это место, где они уже проходили несколько раз.

— С чем связан возникший интерес США к переговорам, учитывая, что Трамп нередко демонстрировал свое желание дистанцироваться от украинского кризиса?

У Трампа стратегический интерес к России Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

— Трамп никогда не терял интерес к украинскому конфликту, потому что до сих пор хочет выйти из него миротворцем номер один. Дело в том, что его разрешение происходит не так быстро, как он хотел, поэтому в какой-то момент его интерес немного угас, но не пропал.

Более того, США сохраняют особый интерес не только к украинскому кризису, но и к России, причем стратегический. РФ — главный союзник Китая, с которым Трамп ожидает конфликт в будущем.

Кстати, неслучайно именно Уиткофф занимается вопросом украинского кризиса. Ведь он ближе всего по своей позиции к России, а значит наиболее удобен для того, чтобы склонить Зеленского к уступкам.

— Как призыв главы Украины к переговорам может отразиться на отношении лидеров ЕС к Зеленскому, которые только заинтересованы в затягивании конфликта?

— С одной стороны, европейские лидеры хотят, чтобы Зеленский продолжал войну, а с другой понимают, что это будет означать для них большие расходы в дальнейшем, к чему они уже не готовы.

Возможно ЕС хочет переложить проблему восстановления Украины на Россию. Это может стать одним из условий, при котором Зеленский примет территорию страны по нынешней линии боевого соприкосновения.

Более того, есть вероятность, что они назовут их репарацией, чтобы выйти в выгодном свете из этого конфликта. Очевидно, что РФ не примет такие условия.

— Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получал информацию от Киева насчет продолжения переговоров. Когда и при каких обстоятельствах возможна двухсторонняя встреча Путина и Зеленского?