Путин пообещал «взорвать» отношения с Китаем

Президент РФ Владимир Путин ожидает прорыва от введения безвизового режима с Китаем Фото: Роман Наумов © URA.RU

К «положительному взрыву» в отношениях России и Китая приведет введение безвизового режима с обеих сторон. На встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, которая состоялась в Кремле 18 ноября, президент Владимир Путин объявил, что уже в ближайшее время жители Поднебесной смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Как рассказал URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, уже сейчас взаимный турпоток составляет порядка трех миллионов туристов, и это с отменой виз не предел.

Путин принял Ли Цяна в Кремле сразу после общения с главами правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. По словам президента, тесная российско-китайская работа «способствует становлению ШОС как одной из опор многополярного мироустройства».

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прилетел в Москву для участия в мероприятиях по линии ШОС Фото: Роман Наумов © URA.RU

По словам Путина, России и Китаю важно защитить свои отношения от внешних угроз. «Будем продолжать развивать торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными планами. Важно обеспечить надежную защиту нашей торгово-экономической кооперации от негативного внешнего влияния», — отметил Путин.

Он особо обратил внимание на введение китайской стороной безвизового режима для россиян. Москва готова дать зеркальный ответ. «Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики.

Я уверен, что это приведет к очень серьезным последствиям и в экономической, и в гуманитарной сфере. Это будет, на мой взгляд, положительным взрывом развития наших отношений», — заявил президент.

Как рассказал URA.RU эксперт туротрасли Юрий Барзыкин, для российских туристов Китай — это страна номер два. Больше россиян ездит только в Турцию. А китайцы, приезжающие в Россию, — это половина всего зарубежного турпотока. «В обоюдных потоках в ближайшее время будем выходить на три миллиона. Думаю, уже в 2026 году.

Турцию, вряд ли перегоним, но Китай — точно одно из самых популярных выездных направлений для россиян. И для китайцев Россия наверняка станет популярным направлением. По итогам этого года Россию посетит более миллиона китайских граждан», — убежден Барзыкин.

По словам эксперта, среди китайских туристов большой популярностью пользуются маршруты в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, по Золотому кольцу, на Северный Кавказ. «Конечно, возобновится „красный маршрут“ — по Ленинским местам, в Ульяновскую область прежде всего. Вообще китайцам мы можем предложить не менее десяти интересных маршрутов, — отметил Барзыкин. –

Китайские туристы очень активные. Они даже машины арендуют у нас и отправляются в самостоятельные путешествия».