«Бог повернулся лицом к Курганской области»: губернатор Шумков оценил ситуацию в экономике региона

Губернатор Вадим Шумков, оценивая ситуацию и перспективы в экономике региона, отметил, что «Бог повернулся лицом к Курганской области». Об этом глава сказал в большом интервью «Радио России-Курган».

«Регион занимает первое место по росту промышленного производства Российской Федерации, по темпам роста. В этом году мы также занимаем первое место в УрФО по темпам роста доходов бюджета. Мы первые в Уральском федеральном округе по темпам ввода жилья, идем с плюсом. В прошлом году регион стал первым по темпам роста зарплат. Это и загрузка оборонно-промышленных предприятий, и работа остальных секторов, в том числе колоссальная работа и огромный труд большого количества людей. Я полагаю, что у нас есть все шансы это знамя не ронять, потому что Бог повернулся лицом Курганской области», — сказал Вадим Шумков.

Также глава области отметил стабильную ситуацию в сельском хозяйстве — убрано 99% урожая. Аграрии выходят на рекордные показатели по зерновым и масличным 2,5 тысячи тонны. Было реализовано больше двух тысяч инвестиционных проектов, нарощен выпуск сельхозпродукции.

