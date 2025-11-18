Фокус на технологическое лидерство и партнерство с индустрией: курганский госуниверситет подвел итоги года

В КГУ подвели итоги 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский государственный университет (КГУ) представил итоги работы за год на заседании комиссии программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». Руководство вуза отчиталось о развитии модели открытого технологического университета, партнерских проектах с индустрией и научными центрами, а также о росте привлеченного финансирования на исследования и разработки. Об этом сообщается telegram-канале вуза.

«Ключевой фокус нашей целевой модели — открытый технологический университет. Что это для нас? Это значит, что миссию университета мы реализуем только вместе с индустрией и ведущими научно-исследовательскими и научно-образовательными центрами, в том числе зарубежными. Главная метрика для оценки востребованности университета — это доля привлеченного финансирования от НИР, НИОКР», — отметила ректор КГУ Надежда Дубив.