Фокус на технологическое лидерство и партнерство с индустрией: курганский госуниверситет подвел итоги года

В КГУ подвели итоги 2025 года
Курганский государственный университет (КГУ) представил итоги работы за год на заседании комиссии программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». Руководство вуза отчиталось о развитии модели открытого технологического университета, партнерских проектах с индустрией и научными центрами, а также о росте привлеченного финансирования на исследования и разработки. Об этом сообщается telegram-канале вуза.
«Ключевой фокус нашей целевой модели — открытый технологический университет. Что это для нас? Это значит, что миссию университета мы реализуем только вместе с индустрией и ведущими научно-исследовательскими и научно-образовательными центрами, в том числе зарубежными. Главная метрика для оценки востребованности университета — это доля привлеченного финансирования от НИР, НИОКР», — отметила ректор КГУ Надежда Дубив.
Отдельно в отчете отмечены совместные программы «Цифровой кафедры», которые КГУ реализует с партнерами для подготовки ИТ-специалистов. В вузе также сообщили о создании новых учебных пространств, адаптированных под практико-ориентированные форматы обучения. Совместный с ТюмГУ проект, направленный на сохранение биоразнообразия, в университете называют примером межрегионального сотрудничества в научной сфере в рамках целей «Приоритета 2030».
