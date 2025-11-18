В Кургане подорожала разработка проекта строительства корпуса СИЗО
Возобновлены поиски подрядчика, чтобы достроить корпус СИЗО на ул. 2-я Часовая в Кургане
В Кургане возобновили поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации по строительству недостроенного корпуса следственного изолятора №1 на улице 2-я Часовая. При этом стоимость работ выросла на несколько миллионов рублей. Документация размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, включая обмерные, обследовательские и изыскательские работы, по объекту капитального строительства: „Следственный изолятор №1 на 608 мест (г. Курган), реконструкция режимного корпуса на 365 мест“ с проведением первичной государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, в рамках государственного оборонного заказа», — указано в госзакупках. Начальная цена контракта — чуть более 17 млн 14 тысяч рублей.
Заявки от участников торгов принимаются до 25 ноября 2025 года. Срок выполнения работ указан до 9 ноября 2026 года. Реконструкция здания планируется на 2027 год. В прошлом году заказчик предлагал более 14 млн рублей за разработку документации, однако подрядчика не нашли.
Ранее URA.RU писало, что здание СИЗО на улице 2-я Часовая в Кургане стоит недостроенным больше восьми лет. Во время его строительства субподрядчик присвоил около 47 млн рублей при установке необходимого технологического оборудования. Директор предприятия получил три года лишения свободы за хищение и мошенничество в особо крупном размере. Вины бывшего главы курганского УФСИН Ильгиза Ильясова в злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве СИЗО не нашли . Управление ФСИН подало иск к подрядной организации и субподрядчику о замене на объекте ненадлежащего оборудования на 105 млн рублей. По данным на 2023 год, здание СИЗО было готово на 98%. Строительство объекта проходило в рамках федеральной целевой программы «Развитие УИС в 2018—2030 годах».
