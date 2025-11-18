В Кургане подорожала разработка проекта строительства корпуса СИЗО

Возобновлены поиски подрядчика, чтобы достроить корпус СИЗО на ул. 2-я Часовая в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возобновили поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации по строительству недостроенного корпуса следственного изолятора №1 на улице 2-я Часовая. При этом стоимость работ выросла на несколько миллионов рублей. Документация размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, включая обмерные, обследовательские и изыскательские работы, по объекту капитального строительства: „Следственный изолятор №1 на 608 мест (г. Курган), реконструкция режимного корпуса на 365 мест“ с проведением первичной государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, в рамках государственного оборонного заказа», — указано в госзакупках. Начальная цена контракта — чуть более 17 млн 14 тысяч рублей.

Заявки от участников торгов принимаются до 25 ноября 2025 года. Срок выполнения работ указан до 9 ноября 2026 года. Реконструкция здания планируется на 2027 год. В прошлом году заказчик предлагал более 14 млн рублей за разработку документации, однако подрядчика не нашли.

Продолжение после рекламы