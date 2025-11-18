Замглавы администрации Юргамышского округа уволена по статье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском муниципальном округе (Курганская область) уволена замглавы администрации Жанна Кривоногова. По версиям источников из числа местных жителей, отвечавшая за соцблок чиновница провалила проверки и была уволена по статье.

«Экс-замглавы Кривоногова была уволена по инициативе начальства. Причина — в связи с некачественным исполнением своих должностных обязанностей и неэффективной работой», — сообщают источники. По их данным, информация об увольнении появилась в конце прошлой недели, а в понедельник, 17 ноября, замглавы уже не пришла на работу.