В курганском округе обсуждают скандальное увольнение замглавы администрации. Инсайд
Замглавы администрации Юргамышского округа уволена по статье
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Юргамышском муниципальном округе (Курганская область) уволена замглавы администрации Жанна Кривоногова. По версиям источников из числа местных жителей, отвечавшая за соцблок чиновница провалила проверки и была уволена по статье.
«Экс-замглавы Кривоногова была уволена по инициативе начальства. Причина — в связи с некачественным исполнением своих должностных обязанностей и неэффективной работой», — сообщают источники. По их данным, информация об увольнении появилась в конце прошлой недели, а в понедельник, 17 ноября, замглавы уже не пришла на работу.
Редакция попробовала получить комментарии в администрации округа. В приемной мэра не смогли ответить на вопрос, уволена ли Кривоногова. По рабочему телефону заместителя главы по соцвопросам никто не ответил. Также корреспондент не смог дозвониться по имеющимся телефонам главы округа Анатолия Чеснокова. В официальные паблики главы и администрации посланы запросы о предоставлении информации об увольнении Кривоноговой.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!