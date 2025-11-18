Отменяются ли морозы в России: синоптик рассказала, какой будет зима 2025

По прогнозам, зима 2025–2026 в России будет холоднее предыдущей, но без выраженных отклонений от климатической нормы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С приближением холодного сезона многие россияне обеспокоены: не окажется ли предстоящая зима суровее предыдущей? В СМИ появляются различные предположения о морозной и снежной зиме. Однако профессиональные метеорологи спешат успокоить. Ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк, рассказала о прогнозе на зимний период 2025-2026 годов — подробнее в материале.

Какой будет зима 2025-2026

По словам синоптика, опасения о чрезмерно холодной зиме не оправданны. «Буквально только что Европейский центр прогнозов выложил свою оценку развития атмосферных процессов и погоды на зиму 2025-26», — отметила Дублюк. Согласно этим данным, а также прогнозам ведущих специалистов центра «МЕТЕО», предстоящая зима ожидается мягкой.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на предстоящие «довольно частые и интенсивные перепады температуры и атмосферного давления», которые будут сопровождать практически всю зиму, средняя температура во всех зимних месяцах — декабре, январе и феврале — окажется несколько выше климатической нормы.

Эта тенденция коснется прежде всего Европейской части России, Урала и прилегающих областей Западной Сибири. «Здесь температура всю зиму будет выше климатической нормы, но все же немного прохладней, чем в прошлом году», — пояснила Алена Дублюк.

Сравнение с аномально теплой зимой 2024-2025

На большей части территории страны средняя месячная температура ожидается около средних многолетних значений Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Синоптик напомнила, что прошлая зима была исключительно теплой для большинства регионов страны. «Прошлый год был уж очень теплым, и зима тогда продемонстрировала целую россыпь рекордов по теплу», — отметила специалист. Однако повторения температурных рекордов в этом году не предвидится. Вместо этого россиян ожидает «просто мягкая зима» — комфортная, без экстремальных морозов.

Будет ли зима снежной

Помимо температурных показателей, Дублюк прокомментировала и ожидаемое количество осадков. По ее словам, зима будет «достаточно снежной». Хотя точное количество осадков по месяцам указать сложно из-за переменчивости атмосферных процессов, в целом их объем составит «около или чуть больше климатической нормы».

Итог: чего ждать россиянам от зимы

Таким образом, предстоящая зима 2025-2026 годов преподнесет жителям страны следующие погодные условия: