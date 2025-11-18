Отменяются ли морозы в России: синоптик рассказала, какой будет зима 2025
По прогнозам, зима 2025–2026 в России будет холоднее предыдущей, но без выраженных отклонений от климатической нормы
С приближением холодного сезона многие россияне обеспокоены: не окажется ли предстоящая зима суровее предыдущей? В СМИ появляются различные предположения о морозной и снежной зиме. Однако профессиональные метеорологи спешат успокоить. Ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк, рассказала о прогнозе на зимний период 2025-2026 годов — подробнее в материале.
Какой будет зима 2025-2026
По словам синоптика, опасения о чрезмерно холодной зиме не оправданны. «Буквально только что Европейский центр прогнозов выложил свою оценку развития атмосферных процессов и погоды на зиму 2025-26», — отметила Дублюк. Согласно этим данным, а также прогнозам ведущих специалистов центра «МЕТЕО», предстоящая зима ожидается мягкой.
Эксперт подчеркнула, что, несмотря на предстоящие «довольно частые и интенсивные перепады температуры и атмосферного давления», которые будут сопровождать практически всю зиму, средняя температура во всех зимних месяцах — декабре, январе и феврале — окажется несколько выше климатической нормы.
Эта тенденция коснется прежде всего Европейской части России, Урала и прилегающих областей Западной Сибири. «Здесь температура всю зиму будет выше климатической нормы, но все же немного прохладней, чем в прошлом году», — пояснила Алена Дублюк.
Сравнение с аномально теплой зимой 2024-2025
На большей части территории страны средняя месячная температура ожидается около средних многолетних значений
Синоптик напомнила, что прошлая зима была исключительно теплой для большинства регионов страны. «Прошлый год был уж очень теплым, и зима тогда продемонстрировала целую россыпь рекордов по теплу», — отметила специалист. Однако повторения температурных рекордов в этом году не предвидится. Вместо этого россиян ожидает «просто мягкая зима» — комфортная, без экстремальных морозов.
Будет ли зима снежной
Помимо температурных показателей, Дублюк прокомментировала и ожидаемое количество осадков. По ее словам, зима будет «достаточно снежной». Хотя точное количество осадков по месяцам указать сложно из-за переменчивости атмосферных процессов, в целом их объем составит «около или чуть больше климатической нормы».
Итог: чего ждать россиянам от зимы
Таким образом, предстоящая зима 2025-2026 годов преподнесет жителям страны следующие погодные условия:
- Температура выше нормы в Европейской России, на Урале и в Западной Сибири
- Частые перепады температуры и атмосферного давления
- Достаточное количество снега — на уровне нормы или чуть выше
- Отсутствие экстремальных холодов и температурных рекордов
