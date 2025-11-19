«Газпром нефть» запатентовала технологии для добычи нефти на Крайнем Севере
Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
18 ноября 2025 года «Газпром нефть» объявила о создании комплекса инженерных и цифровых решений для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Компания запатентовала ряд технологий, которые обеспечат надежность и долговечность нефтегазовой инфраструктуры на Крайнем Севере. Информация предоставлена пресс-службой организации.
«Инженеры „Газпром нефти“ разработали и запатентовали систему термоизоляции скважин для добычи в зоне вечной мерзлоты. Конструкция обеспечивает защиту пород от теплового воздействия при бурении, предотвращая оттаивание грунтов», — отмечено в сообщении.
Кроме того, компания разработала цифровую программу для проектирования фундаментов в криолитозоне. Она анализирует геологические и климатические особенности участков и предлагает оптимальные решения для обустройства инфраструктуры.
«Мы применяем комплексный подход к сопровождению проектов в криолитозоне, который включает изучение недр, мониторинг и прогнозирование изменений многолетнемерзлых пород, а также подбор оптимальных решений для строительства производственных объектов», — отметил Эдуард Николайчук, руководитель Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне «Газпромнефть-Заполярья».
