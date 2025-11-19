Логотип РИА URA.RU
Тюменского библиотекаря признали лучшим в России. Фото

Тюменка победила во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года»
19 ноября 2025 в 10:34
В Тюмени библиотекари входят в число дефицитных вакансий

В Тюмени библиотекари входят в число дефицитных вакансий

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменский библиотекарь Анна Вукович стала победительницей в конкурсе «Библиотекарь года — 2025». Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. 

«Анна Вукович, представительница библиотеки-филиала „Олимп“ города Тюмени, одержала победу в номинации „Лучший молодой библиотекарь года — 2025“. Конкурс собрал рекордное количество участников — 390 заявок из 79 регионов России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь Вукович будет представлять коллегам лучшие практики и подходы в библиотечном деле, которые могут быть внедрены и в других регионах страны. Ранее URA.RU сообщало, что библиотекари входят в число самых востребованных специалистов на региональном рынке труда.

Анна Вукович поделится лучшими практиками с коллегами из других регионов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

