Тюменский библиотекарь Анна Вукович стала победительницей в конкурсе «Библиотекарь года — 2025». Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

Отмечается, что теперь Вукович будет представлять коллегам лучшие практики и подходы в библиотечном деле, которые могут быть внедрены и в других регионах страны. Ранее URA.RU сообщало, что библиотекари входят в число самых востребованных специалистов на региональном рынке труда.