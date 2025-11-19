Стало известно, почему власти отказали тюменке-инвалиду в предоставлении жилья

В Тюмени женщине-инвалиду отказали в предоставлении нового жилья за-за отсутствия сведений о доходах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменские власти отказали тюменке‑инвалидке Валентине Ядрышниковой в предоставлении нового жилья по причине отсутствия сведений о доходах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте имущественных отношений. Ранее комиссия признала комнату, в которой она жила до ДТП, непригодной для проживания инвалида. Историей женщины заинтересовались активисты из «Народного фронта». Они выложили видео в своем Telegram‑канале, где сообщили, что отказ тюменке получила из ‑за того, что ее пенсия по инвалидности превышает прожиточный минимум.

«Жилье Ядрышниковой в 2020 году признано непригодным для проживания инвалида и членов его семьи. Для этой категории граждан предоставление жилья осуществляется в порядке очередности. В связи с признанием ее комнаты непригодной женщина имеет право на предоставление муниципального жилья вне очереди. Однако, по результатам рассмотрения ее заявления, было вынесено решение об отказе в связи с отсутствием сведений о доходах», — сообщили в ведомстве.

В департаменте отметили, что определить размер дохода заявительницы и наличие оснований для предоставления жилья не представилось возможным. Отказ не лишает Ядрышникову права на повторное обращение в департамент. Сейчас Валентина временно проживает в чужой квартире, а активисты обратились к заместителю губернатора Тюменской области Ольге Кузнечевских и намерены инициировать создание механизма обмена жилья для людей с инвалидностью.

