Тюменцы могут проголосовать за лучшего главу города

В шорт-листе голосования - отобранные членами жюри главы, среди них - Афанасьев Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Стартовало голосование за лучшего главу города, в котором принимает участие глава Тюмени Максим Афанасьев. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Жюри отобрало участников по показателям динамики социально-экономического развития их муниципалитетов, уровню выстроенной коммуникации с жителями, проявлению креативности, конкурентности и технологичности. Поддержать мэра Тюмени сегодня можно в голосовании», — говорится в сообщении.