Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Тюменцы могут проголосовать за лучшего главу города

Запущено голосование, в котором принимает участие глава Тюмени Максим Афансьев
19 ноября 2025 в 11:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В шорт-листе голосования - отобранные членами жюри главы, среди них - Афанасьев

В шорт-листе голосования - отобранные членами жюри главы, среди них - Афанасьев

Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Стартовало голосование за лучшего главу города, в котором принимает участие глава Тюмени Максим Афанасьев. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Жюри отобрало участников по показателям динамики социально-экономического развития их муниципалитетов, уровню выстроенной коммуникации с жителями, проявлению креативности, конкурентности и технологичности. Поддержать мэра Тюмени сегодня можно в голосовании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель будет объявлен 21 ноября в зале союза промышленников и предпринимателей России в Москве. Сделать свой выбор можно в telegram-канале комитета по политтехнологиям РАСО.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал