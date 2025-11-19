Тюменцы могут проголосовать за лучшего главу города
В шорт-листе голосования - отобранные членами жюри главы, среди них - Афанасьев
Фото: Ася Бронникова © URA.RU
Стартовало голосование за лучшего главу города, в котором принимает участие глава Тюмени Максим Афанасьев. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Жюри отобрало участников по показателям динамики социально-экономического развития их муниципалитетов, уровню выстроенной коммуникации с жителями, проявлению креативности, конкурентности и технологичности. Поддержать мэра Тюмени сегодня можно в голосовании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победитель будет объявлен 21 ноября в зале союза промышленников и предпринимателей России в Москве. Сделать свой выбор можно в telegram-канале комитета по политтехнологиям РАСО.
