В Тюмени резко потеплеет

Днем потеплеет до +5 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 19 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня воздух прогреется до +5 градусов, ожидаются осадки в виде дождя.

«В среду, 19 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем 0, +5 градусов. Ночью 0, -5», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики также сообщают, что ожидается потепление.