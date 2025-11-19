В Тюмени резко потеплеет
Днем потеплеет до +5 градусов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 19 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня воздух прогреется до +5 градусов, ожидаются осадки в виде дождя.
«В среду, 19 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем 0, +5 градусов. Ночью 0, -5», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики также сообщают, что ожидается потепление.
На протяжении суток в регионе сохранится западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.
