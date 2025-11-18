В Тюмени женщина-инвалид годами добивается переселения, но власти не реагируют

Женщина‑инвалид не может добиться переселения в приспособленное жилье Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени женщина с инвалидностью долгое время пытается добиться переселения в жилье, приспособленное для жилья, но местная администрация не принимает нужных мер. О ситуации стало известно из сообщений в соцсетях, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Тюмени женщина-инвалид на протяжении длительного времени не может добиться переселения в комнату, приспособленную для проживания. Отмечается бездействие местной администрации», — сообщается в telegram-канале ведомства.