Общество

В Тюмени женщина-инвалид годами добивается переселения, но власти не реагируют

19 ноября 2025 в 01:18
Женщина‑инвалид не может добиться переселения в приспособленное жилье

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени женщина с инвалидностью долгое время пытается добиться переселения в жилье, приспособленное для жилья, но местная администрация не принимает нужных мер. О ситуации стало известно из сообщений в соцсетях, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Тюмени женщина-инвалид на протяжении длительного времени не может добиться переселения в комнату, приспособленную для проживания. Отмечается бездействие местной администрации», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Следственный комитет России по Тюменской области начал проверку по статье о халатности. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Александра Кублякова отчитаться о том, как идет проверка и какие результаты уже получены.

