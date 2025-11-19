Тюменка стала самой юной участницей обновленного молодежного совета УрФО
К перезапуску молодежного Совета в УрФО готовились с сентября
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Жительница Тюмени Карина Сафина стала самой юной участницей обновленного Совета по молодежной политике УрФО. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Первое заседание Совета запланировано на 11 декабря и пройдет в Челябинске.
«Выбор был непростой. В итоге в состав вошли 30 человек. Это молодые ребята от 12 до 34 лет. Самая юная участница — Карина Сафина из Тюменской области, которую я хорошо знаю», — цитируют слова полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги в telegram-канале Инфоцентра.
В Тюменской области активно развиваются молодежные инициативы: ранее был создан общественный совет при уполномоченном по правам человека, в который вошли студенты ТюмГУ. Его задача — выработка предложений по защите прав молодежи и формирование правовой культуры.
