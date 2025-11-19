Тюменка стала самой юной участницей обновленного молодежного совета УрФО

К перезапуску молодежного Совета в УрФО готовились с сентября Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Жительница Тюмени Карина Сафина стала самой юной участницей обновленного Совета по молодежной политике УрФО. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Первое заседание Совета запланировано на 11 декабря и пройдет в Челябинске.

«Выбор был непростой. В итоге в состав вошли 30 человек. Это молодые ребята от 12 до 34 лет. Самая юная участница — Карина Сафина из Тюменской области, которую я хорошо знаю», — цитируют слова полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги в telegram-канале Инфоцентра.