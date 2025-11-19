Наножилье не в тренде: в Тюмени рухнул спрос на студии
Средняя площадь студий в Тюмени составляет 26,9 квадратов
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Жители Тюменской области перестали интересоваться так называемым «наножильем» — за последние полгода экспозиция студий площадью до 28 квадратных метров снизилась всего на 0,1%. Такие данные приводят в своем официальном telegram-канале аналитики форума недвижимости «Движение».
«С мая по ноябрь 2025-го доля малометражек (28 м² и меньше) в экспозиции девелоперов упала с 11,6% до 10,4% — это минус 6 тыс. лотов по миллионникам и Тюмени», — отмечают эксперты. При этом поясняется, что в Москве строить жилье меньшей площади запрещено, а региональные рынки хоть и не ввели подобных запретов. но ориентируются на столицу.
При этом, как отмечают аналитики агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», в Тюмени сейчас средняя площадь студии составляет 26,9 квадратов. С начала года этот показатель вырос на 0,4. Ранее сообщалось, что тюменцы предпочитают покупать жилье, которое уже построено либо будет сдано в течение полугода.
