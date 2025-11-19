Логотип РИА URA.RU
Некому кормить: в Тюмени остро не хватает поваров

В Тюменской области открыто 3600 вакансий для поваров
19 ноября 2025 в 10:00
Больше всего рестораны заинтересованы в мастерах европейской кухни

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области отмечается острая нехватка поваров. Местный бизнес открыл 3,6 тысячи вакансий для этих специалистов, отмечают аналитики рекрутингового агентства hh.ru. 

«Тюмень занимает третье место среди регионов Урала по дефициту поваров. Из 20 тысяч вакансий, открытых в федеральном округе, 3,6 тысячи предложений приходятся на Тюменскую область», — уточняют аналитики.

При этом по зарплатным предложениям регион занимает четвертое место — здесь поварам готовы платить около 59 тысяч рублей. Это немного расходится с ожиданиями соискателей: они хотели бы получать от 60 тысяч. 

У ресторанов наиболее востребованы специалисты по европейской кухне — таких вакансий в Тюмени 32%. На втором месте — русская кухня, а третье делят азиатская и итальянская кухни. Ранее URA.RU рассказало, кому готовы больше всего платить в сфере розничной торговли.

