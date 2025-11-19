Задержки и отмены рейсов в России 19 ноября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 19 ноября 2025 года Фото: Даниил Глухов © URA.RU

В настоящее время на рынке авиаперевозок в России наблюдается нестабильность. По состоянию на 19 ноября 2025 года отмечается продолжающаяся корректировка расписания как внутренних, так и международных рейсов — происходят переносы и изменения в графике полетов. Специалисты рекомендуют пассажирам не волноваться и регулярно проверять актуальное расписание рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 19 ноября

В ночь на 19 ноября 2025 года в аэропортах Геленджика, Краснодара и Тамбова было введено временное ограничение на прием и отправку воздушных судов. По состоянию на 09:00 мск ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара сняты. Информацию об этом предоставил Артем Кореняко, представитель Росавиации в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 2 вылета в Грозный и Касабланку. Отменено два рейса в Калининград. Задержка при посадке ожидается у 27 рейсов. Среди направлений — Омск, Новый Уренгой, Бухара, Салехард, Красноярск, Дели, Южно-Сахалинск, Владивосток, Бангкок, Гуанчжоу, Гонконг, Шанхай, Нячанг.

В Домодедово задержано 2 рейса в Казань и Владикавказ. Прилетят с опозданием 14 рейсов. Среди направлений — Якутск, Норильск, Новый Уренгой, Ош, Ноябрьск, Улан-Удэ, Благовещенск. Отмен не обнаружено.

Во Внуково задержано 4 вылета в Вологду, Шарм-эль-Шейх, Минеральные Воды, Абу-Даби. С опозданием прилетит 13 самолетов из Хургады, Ташкента, Уфы, Красноярска, Термеза, Когалыма и Антальи. Отменены рейс из Шарм-эль-Шейха.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 6 рейсов в Ош, Хургаду, Казань, Иркутск, Новосибирск, Саратов. Отменены рейсы в Ярославль и Ош. С опозданием прилетит более 5 самолетов из Новосибирска, Хургады, Иркутска, Краснодара и Саратова.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 2 рейса в Шарм-эль-Шейх и Москву. На прилет задержан 2 рейса из Новокузнецка и Шарм-эль-Шейха.

Екатеринбург