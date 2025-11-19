Тюменцев посвятят в первокурсники под звуки рэпа
Кроме концерта намечены квесты и лекции
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюменской области посвящение в первокурсники пройдет под звуки композиций рэпера TIGO. Он станет хедлайнером мероприятия, сообщают региональные вузы.
«Праздник пройдет в концертном зале „Золотые ворота Сибири“ 23 ноября. Кроме концерта в этот день ожидаются квесты, лекции и выступление кавер-групп», — приводит данные «Тюменская линия».
Отмечается, что зарегистрироваться на посвящение в первокурсники можно до 22 ноября. ПРи этом организаторы ввели возрастное ограничение 16+. Ранее сообщалось, что в Тюмени выступит певица Ева Польна.
