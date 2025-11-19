Тюменцев посвятят в первокурсники под звуки рэпа

Кроме концерта намечены квесты и лекции Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области посвящение в первокурсники пройдет под звуки композиций рэпера TIGO. Он станет хедлайнером мероприятия, сообщают региональные вузы.

«Праздник пройдет в концертном зале „Золотые ворота Сибири“ 23 ноября. Кроме концерта в этот день ожидаются квесты, лекции и выступление кавер-групп», — приводит данные «Тюменская линия».