Общество

Тюменцев посвятят в первокурсники под звуки рэпа

В Тюмени на посвящении в первокурсники выступит рэпер TIGO
19 ноября 2025 в 10:16
Кроме концерта намечены квесты и лекции

Кроме концерта намечены квесты и лекции

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области посвящение в первокурсники пройдет под звуки композиций рэпера TIGO. Он станет хедлайнером мероприятия, сообщают региональные вузы.

«Праздник пройдет в концертном зале „Золотые ворота Сибири“ 23 ноября. Кроме концерта в этот день ожидаются квесты, лекции и выступление кавер-групп», — приводит данные «Тюменская линия».

Отмечается, что зарегистрироваться на посвящение в первокурсники можно до 22 ноября. ПРи этом организаторы ввели возрастное ограничение 16+. Ранее сообщалось, что в Тюмени выступит певица Ева Польна.

