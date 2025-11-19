Логотип РИА URA.RU
Названа одна из самых дефицитных профессий на Урале

Свердловская область стала лидером по дефициту поваров среди регионов УрФО
19 ноября 2025 в 09:44
Средняя зарплата поваров чуть выше 60 тысяч рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Одни из самых дефицитных специалистов в регионах Уральского федерального округа оказались повара. Больше всего их не хватает в Свердловской области — 41% от всех вакансий на Урале. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HH.ru.

«В этом году в УрФО за январь — ноябрь 2025-го было открыто 20 тысяч вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Больше всего вакансий для квалифицированных работников кухни открывают в Свердловской области», — пояснили они.

На втором месте оказалась Челябинская область с 26% вакансий от общего числа в УрФО, на третьем — Тюменская (18%). Далее расположились по убыванию ХМАО (8%), Курганская область (4%) и ЯНАО (3%).

Средняя зарплата поваров в регионах в этом году составила 62,2 тысячи рублей. При этом больше всего готовы платить в ЯНАО (77,2 тысячи), ХМАО (65,2 тысячи) и Свердловской области (60,5 тысячи). Следом идут Тюменская (60 тысяч), Челябинская (58,8 тысячи) и Курганская области (50 тысяч).

