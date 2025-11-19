Названа одна из самых дефицитных профессий на Урале

Средняя зарплата поваров чуть выше 60 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Одни из самых дефицитных специалистов в регионах Уральского федерального округа оказались повара. Больше всего их не хватает в Свердловской области — 41% от всех вакансий на Урале. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HH.ru.

«В этом году в УрФО за январь — ноябрь 2025-го было открыто 20 тысяч вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Больше всего вакансий для квалифицированных работников кухни открывают в Свердловской области», — пояснили они.

На втором месте оказалась Челябинская область с 26% вакансий от общего числа в УрФО, на третьем — Тюменская (18%). Далее расположились по убыванию ХМАО (8%), Курганская область (4%) и ЯНАО (3%).

