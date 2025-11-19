Пропал — как отрезало: Тюменцы жалуются на отсутствие мобильного интернета
Ограничения коснулись, в основном, центральных районов города
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жители Тюмени вновь отмечают, что во многих районах города пропал мобильный интернет. Связь теряется в нескольких близких к центру районах города, рассказали URA.RU читатели.
«Выехала из дома, из Дударева. У Московского тракта пропал мобильный интернет, и так и не появился — работаю в историческом центре», — сообщила агентству Тюменка. Другие жители города добавляют, что связь отсутствует в районе областной больницы №2, Дома обороны и в других районах.
Многие отмечают, что сбоить мобильный интернет начал еще 18 ноября, около шести часов вечера. В предыдущий раз ограничения вводились в конце октября. Местные власти пояснили, что делать, когда мобильный интернет недоступен.
