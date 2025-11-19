Логотип РИА URA.RU
Тюменка погибла после падения в Туру с моста влюбленных

19 ноября 2025 в 10:53
Девушка спрыгнула с моста в реку

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Тюмени погибла после прыжка в Туру, который она совершила с Моста влюбленных. Об этом в telegram-канале сообщаетпоисково-спасательная служба «ТОСЭР».

«Вызов поступил по системе 112. Сообщалось, что с моста в Туру упала девушка. Спасатели выехали на место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после поисков тело погибшей было извлечено из подо льда. Выясняются все обстоятельства. 

