Тюменка погибла после падения в Туру с моста влюбленных

Девушка спрыгнула с моста в реку Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Тюмени погибла после прыжка в Туру, который она совершила с Моста влюбленных. Об этом в telegram-канале сообщаетпоисково-спасательная служба «ТОСЭР».

«Вызов поступил по системе 112. Сообщалось, что с моста в Туру упала девушка. Спасатели выехали на место», — говорится в сообщении.