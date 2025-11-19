Тюменка погибла после падения в Туру с моста влюбленных
19 ноября 2025 в 10:53
Девушка спрыгнула с моста в реку
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жительница Тюмени погибла после прыжка в Туру, который она совершила с Моста влюбленных. Об этом в telegram-канале сообщаетпоисково-спасательная служба «ТОСЭР».
«Вызов поступил по системе 112. Сообщалось, что с моста в Туру упала девушка. Спасатели выехали на место», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после поисков тело погибшей было извлечено из подо льда. Выясняются все обстоятельства.
