В Тюмени запретили поворот и разворот на одной из улиц

В Тюмени для водителей изменили схему движения на улице Уездной: здесь запреттили поворот и разворот. Об этом сообщили в администрации города, уточнив, что ограничение введено путем установки знака «Движение прямо».

«Согласно решению территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа путем установки дорожных знаков 4.1.1. „Движение прямо“ запрещен поворот и разворот по улице Уездной. Перед пересечением с проездом 7-й Слободской (при движение от улицы Посадской)», — говорится вtelegram-канале мэрии.