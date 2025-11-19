Как новая индустриализация обеспечит России мировое лидерство

О том, чем России поможет новая индустриализация, рассказал Константин Бабкин Фото: пресс-служба ЛДПР

Россия обладает колоссальным потенциалом и необходимыми ресурсами, уступая при этом некоторым государствам в темпах технологического и экономического развития. Занять лидирующие позиции стране позволит объявленный ЛДПР курс на новую индустриализацию, который позволит раскрыть созидательные силы россиян — об этом в интервью URA.RU заявил председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Новая программа станет темой обсуждения на научно-практической конференции в Университете мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского 27 ноября.

— Что для вас значит новая индустриализация?

— Россия — лучшее место в мире для производства, созидания и творчества. Подтверждение моих слов можно найти в истории, потому что мы создали величайшую по территории страну, выходили победителями из кровопролитных войн, первыми оказались в космосе, совершали открытия, изменившие мир. Но сегодня мы видим, что наша страна по необъяснимым причинам отстает в темпах развития от некоторых государств. Это недоразумение, которое мы можем и должны исправить.

Для этого у нас есть все возможности: колоссальные природные ресурсы, большой внутренний рынок, традиции созидания, научное наследие и главное наше богатство — талантливый народ. И для реализации всего этого потенциала нам необходимо всем вместе выбрать путь созидания, совершить рывок, выйти на новый технологический, экономический и культурный уровень. Именно это я называю курсом на новую индустриализацию.

Константин Бабкин считает, что новая индустриализация даст импульс развитию целых отраслей Фото: пресс-служба ЛДПР

— В этом году курс на новую индустриализацию объявила ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, представив план экономического прорыва. Как вы оцениваете изложенные в нем принципы?

— План очень содержательный, и в нем Леонид Эдуардович отразил главную идею — для реализации всего имеющегося у нашей страны потенциала, достижения нового уровня экономического прогресса нам необходима соответствующая времени экономическая политика: разумная денежно-кредитная, налоговая и внешнеторговая. Все совершенно верно. Я уверен, что реализация этого комплекса мер и позволит запустить новую индустриализацию.

— Можете на примере конкретной отрасли рассказать о результатах новой индустриализации? Зачем она вообще нужна стране и людям?

— В 1990-х нашей стране навязали чуждую нам неолиберальную повестку. На протяжении долгого времени пытались хотя бы на вторых ролях встроиться в мировую экономику. Но еще тогда и Владимир Вольфович Жириновский, и мы, промышленники, говорили о необходимости развивать собственное производство. И вот в 2010-х случился кризис. Мы думали, что сельхозмашиностроение его не переживет. Тогда доля отечественных производителей на рынке составляла 24%.

Потом в ситуацию вмешался Владимир Путин, посетил «Ростсельмаш», провел ряд совещаний. Большую роль сыграл Денис Мантуров, занимавший тогда пост главы Минпромторга. После этого появились меры господдержки сельхозмашиностроения, были выделены значительные средства, и в течение 10 лет мы активно развивались.

В период с 2014 по 2022 год увеличилось производство сельхозмашин на всех наших десятках заводов в 2,5 раза в физическом выражении. В денежном — еще больше. Плюс машины стали сложнее. Практически каждое предприятие в нашей России, выпускающее сельхозтехнику, расширяло производство, нанимало сотрудников, вкладывало деньги в повышение производительности труда, закупку нового оборудования, расширение модельного ряда.

Вместе с этим повышалось и благосостояние работников предприятий — люди стали увереннее смотреть в будущее. Коллективы стали более сплоченными, а это положительно отразилось на жизни в наших городах и развитии сельского хозяйства. Именно за эти годы мы смогли нарастить объемы производства зерна с 80 млн тонн до 130-140 млн тонн, увеличивать экспорт. И это все было достигнуто благодаря тому, что наши предложения были частично услышаны.

Поэтому считаю, что новая индустриализация даст импульс развитию целых отраслей. И если эти предложения будут услышаны полностью, то Россия добьется технологического и экономического лидерства.

ЛДПР ставит перед собой задачу создать образ России будущего, который заинтересует молодежь Фото: пресс-служба ЛДПР

— Получается, что новая индустриализация — это больше, чем просто экономическая и технологическая задача?

— Да, конечно. Говоря о курсе на новую индустриализацию, мы не имеем в виду просто наращивание объемов выплавки стали или производства зерна. Речь идет о том, чтобы раскрыть творческие и созидательные силы нашего народа, сделать наше общество более сильным, дать понятный и привлекательный образ будущего, к которому мы должны стремиться.

Наша задача — представить, как будут выглядеть наши города через 50 лет, заинтересовать молодежь, создать такие условия, которые помогут им направить энергию в созидательное русло. Мы должны предложить произведения искусства, пробуждающие возвышенные чувства, а не играющие на низменных инстинктах, как это, увы, часто бывает сегодня. Речь идет о таком комплексном подходе. И он не про рубли и тонны, а про самоощущение нашего народа и вопрос его выживания в условиях, когда не прекращаются попытки враждебных сил нанести нам стратегическое поражение. Нам нужна возможность реализовать нашу мечту.

