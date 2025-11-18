Родители показали, чем кормят детей в школах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганске родители продолжают жаловаться на несбалансированное и невкусное питание в школьных столовых. Об этом URA.RU сообщила мама одного из учеников.

«Родители жалуются на отсутствие технологических карт, скудное и однообразное меню, отсутствие овощей и фруктов, а также на низкое качество продуктов. При этом местные власти просят нас провести беседу с детьми о пользе этого „комбикорма“. Заявления в прокуратуру уже поданы», — рассказала женщина.

По словам родителей, местные депутаты вместо того, чтобы встать на сторону детей, ходят по школам и снимают видеоролики о якобы вкусной и питательной еде. А мэр города Юрий Чекунов посещал образовательные учреждения с проверкой питания и остался доволен качеством еды. «Лично продегустировал некоторые блюда из школьного меню. Рацион питания состоит исключительно из традиционных блюд, приготовленных из свежих и натуральных ингредиентов», — написал он в своем telegram-канале.

Югорчане рассказали, что, когда в школы приходили на проверку местные власти, детей и правда кормили хорошо. Однако родители показали URA.RU фотографии школьных обедов, на которых видно, что практически ежедневно детям подают одну лишь кашу без мяса и овощей.

В администрацию города направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске родители школьников заявили о плохом качестве питания в столовых. Тогда детям подавали несвежие продукты — хлеб с плесенью, гнилые фрукты, мясо подозрительного цвета и даже черви в котлетах.