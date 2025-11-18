Где может пройти четвертый раунд переговоров России и Украины

Зеленский не будет обсуждать подготовку к переговорам с Уиткоффом в Киеве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Четвертый раунд переговоров России и Украины может снова состояться в Турции. Об этом в интервью URA.RU рассказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Думаю, [Зеленский и Уиткофф надеются на то], что Стамбул посетит российская делегация для участия в переговорах. Тем более, это место, где они уже проходили несколько раз», — рассказал политолог Козюлин, отвечая на вопрос о том, почему встреча лидера «Незалежной» Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа состоится именно в Турции, а не в Украине.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет активизировать переговоры с Россией. Именно поэтому решил отправиться в Стамбул, где 19 ноября у него запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом по этому вопросу.

