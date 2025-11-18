«Очень надеемся на ЕС»: украинским пенсионерам предрекли тяжелые времена

У украинских пенсионеров могут возникнуть проблемы с соцвыплатами уже с апреля Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проблемы с начислением социальных выплат на Украине могут начаться на Украине уже с апреля. Это произойдет в случае, если Евросоюз не утвердит выделение кредита за счет замороженных российских активов, заявила депутат Верховной рады Леся Забуранная.

«Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита», — цитирует Забуранную украинское издание Новости.LIVE. По ее словам, дефицит бюджета Украины в 2026-м составит 44 миллиарда долларов.