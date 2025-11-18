Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

«Очень надеемся на ЕС»: украинским пенсионерам предрекли тяжелые времена

Депутат Забуранная: проблемы с соцвыплатами украинцам могут начаться в апреля
18 ноября 2025 в 20:37
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проблемы с начислением социальных выплат на Украине могут начаться на Украине уже с апреля. Это произойдет в случае, если Евросоюз не утвердит выделение кредита за счет замороженных российских активов, заявила депутат Верховной рады Леся Забуранная.

«Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита», — цитирует Забуранную украинское издание Новости.LIVE. По ее словам, дефицит бюджета Украины в 2026-м составит 44 миллиарда долларов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила несколько вариантов решения вопросов финансирования Украины. Среди них — экспроприация активов России. Один из предложенных вариантов — использование блокированных активов РФ в форме «репарационного кредита». Механизм предполагает, что деньги будут направлены на финансирование Украины, но формально останутся в собственности России. При этом Украина глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может не вернуть беспроцентный кредит в размере 140 млрд евро, который ЕС планирует обеспечить за счет замороженных активов России.

