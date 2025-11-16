В МИД Франции допустили, что Киев не вернет кредит в 140 млрд евро

В МИД Франции заявили, что выдача кредита не должна привести к конфискации российских активов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина может не вернуть беспроцентный кредит в размере 140 млрд евро, который Европейский союз (ЕС) планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов РФ. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Относительно этого кредита у нас есть свои требования. Необходимо участие партнеров по Группе семи, чтобы они разделили с нами финансовый риск по этому кредиту, который, конечно, не гарантированно будет возвращен», — заявил Барро в эфире телеканала France Info. Он также отметил, что выдача кредита Киеву под активы РФ не должна привести к конфискации российских активов, замороженных в Европе, поскольку это может вызвать юридические проблемы. По его словам, эти средства киевские власти должны направить на закупку вооружений европейского производства.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России — около 200 млрд евро — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны. Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что любая схема экспроприации активов РФ будет расценена как воровство, и предупредил о немедленном ответе России, который заставит Запад «считать убытки».

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз прекращает выдавать Украине обычные кредиты из-за проблем с ее финансовой устойчивостью. По его словам, сейчас рассматриваются альтернативные варианты поддержки, которые могут увеличить финансовое бремя для стран ЕС.