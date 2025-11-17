ЕК предложила срочно использовать российские активы для Украины

Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение должно быть принято на саммите ЕС в декабре Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила несколько вариантов решения вопросов финансирования Украины. Среди них — экспроприация активов России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы определили три основных варианта», — написала фон дер Ляйен, передает Reuters. В документе Еврокомиссии подчеркивается, что недостаток финансирования Киева на 2026–2027 годы «очень значителен». Это вызывает обеспокоенность в ЕС и побуждает искать нестандартные решения. Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение по предложенным вариантам финансирования должно быть принято на саммите Евросоюза, который пройдет 18–19 декабря.

Один из предложенных вариантов — использование блокированных активов России в форме «репарационного кредита». Этот механизм предполагает, что средства будут направлены на финансирование Украины, но формально останутся в собственности России. Помимо использования активов, Еврокомиссия предлагает два альтернативных варианта финансирования Украины:

предоставление грантов непосредственно от стран ЕС. Этот вариант предполагает, что каждая страна будет вносить свой вклад в поддержку Украины исходя из своих возможностей и приоритетов;

привлечение общего займа на уровне ЕС. Это может позволить распределить финансовую нагрузку между всеми странами союза и обеспечить более стабильное финансирование.