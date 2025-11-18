Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Надежды Киева на получение французских истребителей рухнули

18 ноября 2025 в 22:04
Сейчас у Киева нет денег на покупку истребителей

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Украина может не получить французские истребители Rafale вне очереди. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

«Никто в мире их (истребители — прим. URA.RU) просто не продает в достаточных количествах. Просто проверьте по поисковику Google, сколько стран встали в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-либо позволит Украине обойти очередь и первой их получить»», — цитирует собеседника Politico. Военный чиновник также отметил, что в настоящее время у Киева нет денег для покупки истребителей.

Ранее стало известно, что Франция подписала соглашение о поставке Украине 100 истребителей Rafale F4. Документ был подписан в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Кроме истребителей, Франция направит Киеву ракеты и системы ПВО SAMP/T.

