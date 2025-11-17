Киев вымолил у Франции истребители за 250 млн долларов: чем примечателен Rafale, характеристики и возможности

В Киев направят истребители за 250 млн долларов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Франция и Украина подписали декларацию о поставках вооружений. Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж были заключены документы, предусматривающие поставки на Украину истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T. Об этом сообщил Зеленский лично. Что из себя представляет истребитель Rafale — в материале URA.RU.

Что Зеленский делал в Париже и чем это обернулось для Киева

В понедельник, 17 ноября, Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». У входа его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Он несколько раз дружески похлопал украинского коллегу по спине.

Как предполагал Reuters, в рамках визита стороны должны были заключить сделки о поставках большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T. Также предполагалось обсуждение «стратегического авиационного соглашения» на десять лет, которое предусматривает поставки истребителей Rafale.

Продолжение после рекламы

Позже Зеленский сообщил, что Париж и Киев все же подписали соглашение о поставках украинской армии французских истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T. Трансляция велась на сайте офиса президента Украины.

Что известно об истребителях Rafale

Многоцелевые самолеты 4-го и 5-го поколения Dassault Rafale, поставка которых планируется на Украину, характеризуются высокой маневренностью и универсальностью. Истребитель может управляться экипажем из одного или двух человек, его максимальная скорость составляет 2203 километра в час (1,8 Маха), а максимальная боевая нагрузка достигает 9,5 тонны.

Истребитель Rafale, созданный французской компанией Dassault Aviation, впервые поднялся в воздух в июле 1986 года. В эксплуатацию военно-морские силы Франции начали его принимать в 2004 году, а военно-воздушные силы — в 2006 году. Он принимал участие в военных конфликтах на территории Афганистана, Ливии, Мали, Ирака и Сирии.

Стоимость серийного самолета в конфигурации F3R без учета затрат на вооружение, техническое обслуживание и подготовку персонала составляет приблизительно от 100 до 120 миллионов долларов США за один самолет (с вооружением — около 250 млн). Боевой радиус действия данного истребителя равен 1 100 километрам, а при использовании дополнительных топливных баков он возрастает до 1 850 километров. Максимальная дальность полета самолета без смены экипажа составляет 3 700 километров.

Современный боевой самолет Rafale оснащен комплексом авионики, который включает в себя ряд интегрированных систем. В состав комплекса входят различные датчики, средства радиоэлектронной борьбы, навигационное оборудование, система опознавания, а также дисплеи, размещенные в кабине экипажа.

Также истребитель Rafale оснащен ракетным вооружением класса «воздух — воздух», основным из которых является ракета Mica. Данный боеприпас разработан совместными усилиями компаний «Мэтра» и «БАЕ Дайнэмикс», которые в настоящее время входят в состав ракетостроительного концерна MBDA.

Масса ракеты при запуске составляет 112 кг, при этом она способна поражать цели как в ближнем бою, так и на расстоянии, превышающем визуальную дальность. Благодаря двигателю с отклоняемым вектором тяги, развитому оперению и высокоэффективным управляющим поверхностям ракета обладает высокой маневренностью и может выполнять маневры с перегрузкой до 50 единиц.

Кроме того, Rafale оснащен крылатой ракетой класса «воздух-поверхность» SCALP. Ее дальность действия свыше 300 километров, что позволяет наносить удары по удаленным целям. Он может также переносить ракеты Meteor с активной РЛ ГСН (головка самонаведения).

Продолжение после рекламы

Характеристики французского истребителя Фото: Инфографика URA.RU

Какие самолеты уже есть на вооружении ВСУ

В конце июля 2024 года в Киев поступили первые партии F-16. С весны 2025 года отмечается увеличение потерь этих истребителей на Украине.

F-16 — это многофункциональный боевой самолет, оснащенный высокоточными ракетами и бомбами, который находится на вооружении стран НАТО с 1974 года. Его дальность полета — 4000 километров, а максимальная высота — 18000 метров. Помимо высокоточных ракет и хороших пилотажных свойств самолет имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1.

На Петербургском международном экономическом форуме руководство компании «Форэс» публично объявило о денежного вознаграждения за уничтожение истребителя F-16, а также за ликвидацию западной бронетехники. С начала проведения СВО компания направила на поддержку ВС РФ 237,7 миллиона рублей.

Также в начале 2025 года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил передачу первых истребителей Mirage 2000 Украине. Истребитель начал эксплуатироваться с 1994 года.

Mirage 2000 способен эффективно решать разнообразные боевые задачи: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по объектам на земле. Среди его ключевых характеристик — высокая маневренность, возможность преодолевать системы противовоздушной обороны и выполнять ударные миссии на малых высотах.

Истребитель Mirage 2000 обладает дальностью полета в 3,5 тысячи километров, что дает возможность осуществлять задания на больших дистанциях. Кроме того, самолет оснащен двумя 30-мм пушками, боезапас каждой из которых составляет 125 снарядов..