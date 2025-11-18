Андрей Белоусов узнал у бойцов о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач. В ходе визита он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба. Об этом сообщили URA.RU в пресс-служба Министерства обороны РФ.

Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил, что с начала года силами группировки освобождено более 1400 квадратных километров. Начальник управления войск беспилотных систем отметил эффективность подразделений: «За счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников группировкой значительно увеличено суточное применение дронов, что способствует повышению огневых возможностей и продвижению наших войск». Также он подчеркнул, что расчетами FPV-перехватчиков уничтожено более 900 вражеских БПЛА.

В ходе визита министр узнал о апробации новой автоматизированной системы управления РЭБ, которая позволяет в режиме реального времени подавлять FPV-дроны и оперативно изменять режимы работы средств РЭБ. «Это позволяет в два раза сократить время на сбор, обработку и проведения анализа частот и времени интенсивности применения противником ударных БпЛА практически в режиме реального времени», — отметил начальник войск РЭБ группировки. Кроме того, Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, в том числе медаль «Золотая звезда» командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву за проявленное мужество и героизм.

