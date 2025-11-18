Зеленский едет в Турцию для возобновления переговоров: что известно о встрече

В Турции состоится встреча Зеленского и Уиткоффа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важную встречу в Турции, целью которой, по его словам, станет возобновление переговоров и обменов пленными. После этого Турция заявила о стремлении к переговорам России и Украины. Спецпосланник США Стив Уиткофф сейчас направляется в Стамбул для встречи с Зеленским. Подробнее о встрече в Турции, которая якобы направлена на приближение нового раунда переговоров Москвы и Киева — в материале URA.RU.

Планы Зеленского

Зеленский поедет из Испании в Турцию Фото: Официальный сайт президента Украины

Зеленский заявил о близящейся встрече в Турции. По его словам, ведется подготовка к активизации переговоров, и у Киева есть наработанные решения, которые он собирается предложить партнерам. Также он объявил о стремлении к возобновлению обменов пленными.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам<...> Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что работа с международными партнерами — ключевой аспект в его работе. Помимо этого, он анонсировал встречу в Испании с ее премьер-министром Педро Санчесом для получения от страны поддержки.

Турция стремится возобновить переговоры

Турция ставит целью возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник в беседе с РИА Новости. Пока конкретных данных о возможных переговорах нет, но Турция активно выступает в роли посредника.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт якобы приблизился к этапу приостановки. Он не исключил возможности нового раунда переговоров. Турецкий дипломат подчеркнул, что цель Турции как посредника, которому доверяют обе стороны, — возобновить переговоры в Стамбуле.

Роль спецпосланника США

Уиткофф примет участие во встрече с Зеленским Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завтра прилетит в Турцию. По информации Reuters, он примет участие в запланированных переговорах с президентом Украины.

Позиция России

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако до сих пор нет ответа от Киева на предложение создать три рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

Россия не раз отмечала свою приверженность политико-дипломатическому решению конфликта. Однако переговоры, возобновленные по инициативе президента РФ Владимира Путина весной 2025 года, были поставлены на паузу Украиной.

Итоги прошлых переговоров в Стамбуле

Россия и Украина уже проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Эти встречи принесли определенные результаты:

состоялся обмен пленными;

Россия передала Украине тела погибших военнослужащих;

стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Последний раунд переговоров прошел в Стамбуле 23 июля 2025 года и стал третьим после возобновления контактов в мае текущего года. Переговорный процесс был разбит на два этапа. Сначала главы делегаций — Мединский и Умеров — встретились тет-а-тет, чтобы обсудить повестку. Эта практика уже применялась на предыдущих переговорах и показала свою эффективность в определении ключевых тем для обсуждения. После предварительной встречи делегации приступили к переговорам в полном составе, опираясь на заранее подготовленный список тем.

Примечательно, что каждая новая встреча делегаций в полном составе была короче предыдущей. Это может свидетельствовать о ряде факторов, включая нарастание напряженности между сторонами или усложнение переговорного процесса. Для сравнения:

первая встреча 16 мая длилась чуть меньше двух часов;

вторая встреча 2 июня заняла немногим больше часа;

третий этап переговоров продолжался около 50 минут.

На переговорах Россия предложила ряд мер, которые Киев проигнорировал Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Одним из итогов стали договоренности об обменах военнопленными и телами погибших. Последний обмен состоялся 2 октября: в Россию были возвращены 185 военнослужащих, Украине также были переданы 185 военнопленных.

Россия предложила ряд инициатив, направленных на оптимизацию переговорного процесса и улучшение ситуации на местах. В частности, было предложено:

сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Это позволит сэкономить средства налогоплательщиков и ускорить процесс обсуждения ключевых вопросов;

ввести практику коротких перемирий «по 24–48 часов». Такое перемирие даст возможность забрать с поля боя раненых и убитых.