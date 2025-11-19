Мариани: Французские налогоплательщики могут оплатить Rafale для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Декларация о поставке 100 французских истребителей Rafale Украине не имеет юридической силы. Об этом заявил депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью, раскритиковав подписание документа как «спектакль».

«На деле этот контракт ни к чему не обязывает. Когда нам сообщают о поставке 100 Rafale, я задаюсь вопросом — кто за них заплатит? Никто не знает», — подчеркнул Мариани в интервью с РБК.

Соглашение было подписано 17 ноября президентами Франции Макроном и президентом Украины Зеленским на авиабазе Вилакубле. Еврокомиссия не исключила возможность финансирования сделки за счет бюджета ЕС, что вызвало критику со стороны французских политиков.

Мариани отметил, что поставки к 2035 году не влияют на текущую ситуацию. Он призвал европейские страны сосредоточиться на поиске дипломатических решений конфликта вместо военных поставок.