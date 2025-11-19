Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ФСБ задержала священника, вербовавшего прихожан для Украины

19 ноября 2025 в 09:44
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности задержала священника, которого изгнали из епархии за вербовку в пользу Украины. Об этом сообщили в силовых структурах.

ФСБ задержала священника, изгнанного из Новороссийской епархии за то, что тот вербовал прихожан и казаков, пишет ТАСС. Священнослужитель пытался направить их в одно из украинских формирований.

