ФСБ задержала священника, вербовавшего прихожан для Украины
19 ноября 2025 в 09:44
ФСБ применила меры к священнику, изгнанному из епархии за работу на Украину
Федеральная служба безопасности задержала священника, которого изгнали из епархии за вербовку в пользу Украины. Об этом сообщили в силовых структурах.
ФСБ задержала священника, изгнанного из Новороссийской епархии за то, что тот вербовал прихожан и казаков, пишет ТАСС. Священнослужитель пытался направить их в одно из украинских формирований.
