Происшествия

Житель в ДНР готовил теракт в интересах Украины

19 ноября 2025 в 09:57
Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя ДНР задержали сотрудники ФСБ. Он подозревается в незаконном обороте взрывчатки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранителей. По их данным, мужчина осуществлял слежку за высокопоставленным местным чиновником.

