Житель в ДНР готовил теракт в интересах Украины
19 ноября 2025 в 09:57
Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителя ДНР задержали сотрудники ФСБ. Он подозревается в незаконном обороте взрывчатки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранителей. По их данным, мужчина осуществлял слежку за высокопоставленным местным чиновником.
