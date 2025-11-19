Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны Украины
19 ноября 2025 в 09:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По информации, предоставленной Министерством обороны, 18 ноября Киевский режим выпустил четыре ракеты ATACMS американского производства в направлении Воронежа. Все ракеты были успешно перехвачены российскими средствами ПВО — комплексами С-400 и «Панцирь». Обломки сбитых ракет привели к повреждению крыш геронтологического центра и детского дома. Среди гражданского населения нет ни жертв, ни пострадавших.
